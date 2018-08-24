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Російські ЗМІ дізналися висновки про причини пожежі в ТРЦ "Зимова вишня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. “Бюро незалежних експертиз” за призначенням старшого слідчого при голові Слідчого комітету Росії Рустама Габдулліна вивчило обставини пожежі в ТРЦ “Зимова вишня” прийшло до висновку, що електропроводка в будинку перебувала в поганому стані, а ймовірним джерелом пожежі стали світлодіодні плафони освітлення, повідомляє УНН з посиланням на видання “Коммерсант”.

Російські ЗМІ дізналися висновки про причини пожежі в ТРЦ "Зимова вишня"

Коли в Кемерово в березні почалася відлига, то з даху, що протікає стала капати вода. Вона стала заливатися в плафони, які стали періодично гаснути. Службовці ТРЦ не надали цьому значення, проте в день пожежі 25 березня світильники виявилися практично залиті водою, і сталося коротке замикання.

Експерти вказали, що в теорії ланки електропроводки в ТРЦ повинні були бути захищені від короткого замикання автоматичними вимикачами, але в день пожежі вони не спрацювали. За однією версією вони були несправні, а за іншою і зовсім були відсутні. Є і варіант, що аварійні вимикачі не зреагували на проблеми через занадто велику кількість проводів і з’єднань. У будь-якому випадку відповісти на це питання буде проблематично, оскільки будівля після трагедії була знесена.

Займання в ТРЦ “Зимова вишня” виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали. В результаті події загинули 60 людей, більшість з них — діти. Після пожежі правоохоронні органи заарештували 11 осіб. Серед них власники і керуючі торговим центром, охоронець, відповідальні за введення в експлуатацію пожежної сигналізації і гасіння пожежі.

Як повідомляв УНН, пожежник Андрій Бурсін, якого звинувачують в халатності у кримінальній справі про пожежу в торговому центрі “Зимова вишня” в російському Кемерово, намагався накласти на себе руки в СІЗО.

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