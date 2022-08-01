Гуменюк: есть информация о подтягивании захватчиками сил из оккупированного Крыма

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"Есть информация о подтягивании сил с Крымского полуострова, о перемещении подразделений с Восточного направления. Она разнородна. Она частичная. Собирается маленькими деталями. Но в общем мы понимаем, что они пытаются перемещать войска, и для себя определяют какие-то направления, которые в будущем станут для них ведущими", - отметила Гуменюк.

Детали

По словам спикера Сил обороны Юга, враг реагирует на освобождение населенных пунктов в Херсонской области "негативно".

"Поскольку собирает резервы, подтягивают силы, перепрофилируют, перемещают свою технику, вооружение и пытаются выискивать возможности создать новые группировки. Пока таких фактов не зафиксировано, но мы понимаем, осознаем, что они будут пытаться это сделать", - отметила Гуменюк.

При этом она заметила, что попытки прорывов, которые оккупанты применяли в течение прошлой недели и о которых сообщалось, были "очень слабыми". "Но это может быть просто разведка. Просто попытка измерить глубину нашей подготовки. Мы готовы к любому развитию событий. И то, что огневое поражение останавливало каждую такую ​​попытку, еще раз говорит о том, что наши войска готовы смело продвигаться вперед, не давая оккупанту возможность захватить новые территории", - подчеркнула Гуменюк.

Дополнение

Украинские защитники освободили от российских оккупантов 46 населенных пунктов Херсонской области.