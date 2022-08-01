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Гуменюк: є інформація про підтягування загарбниками сил з окупованого Криму

Гуменюк: є інформація про підтягування загарбниками сил з окупованого Криму

Київ • УНН

 • 448640 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Українські Сили оборони Півдня мають інформацію про підтягування російськими окупантами сил зокрема з Кримського півострова та про переміщення підрозділів зі Східного напрямку. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Є інформація про підтягування сил з Кримського півострова, про переміщення підрозділів зі Східного напрямку. Вона різнорідна. Вона часткова. Збирається маленькими деталями. Але в загальному ми розуміємо, що вони намагаються переміщувати війська, і для себе визначають якісь напрямки, які в майбутньому стануть для них провідними", - зазначила Гуменюк.

Деталі

Зі слів речниці Сил оборони Півдня, ворог реагує на звільнення населених пунктів на Херсонщині "негативно".

"Оскільки збирає резерви, підтягують сили, перепрофілюють, переміщують свою техніку, озброєння і намагаються вишукувати можливості створити нові угрупування. Поки що таких фактів не зафіксовано, але ми розуміємо, усвідомлюємо, що вони намагатимуться це зробити", - зазначила Гуменюк.

При цьому вона зауважила, що спроби проривів, які окупанти застосовували протягом минулого тижня і про які повідомлялося, були "дуже слабкими". "Але це може бути просто розвідка. Просто намагання замірити глибину нашої підготовки. Ми готові до будь-якого розвитку подій. І те, що вогневе ураження зупиняло кожну таку спробу, ще раз говорить про те, що наші війська готові відважно просуватися вперед, не даючи окупанту змоги захопити нові території", - наголосила Гуменюк.

Доповнення

Українські захисники звільнили від російських окупантів 46 населених пунктів Херсонської області.

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