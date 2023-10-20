"российские потери впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине" - Зеленский

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«Сегодня вместе с командой на Херсонщине, в Николаеве. Много задач. Совещание с военными – Главком Залужный, руководитель Генштаба Шаптала, командующий ОСУВ «Одесса» Гнатов и командующий морской пехоты Содоль, руководитель Госпогранслужбы генерал Дейнеко. Особый формат, узкий круг. По ситуации в Херсоне и области, в целом на юге, а также в Донецкой области – прежде всего, Авдеевка. Я благодарю всех наших ребят, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. В эти дни российские потери действительно впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине», - заявил президент.

По его словам, также на совещании обсудили ситуацию на Купянском направлении на Харьковщине.

Также Зеленский провел совещание в Николаеве по защите региона, инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море. Проанализировали и социальные вопросы: энергетику, обеспечение теплом и водоснабжения в области.

«Важный доклад областного руководителя СБУ по защите Николаева и области от диверсионной активности России и коллаборационистов. Благодарен за вашу работу, ребята! Отдельное внимание – защите неба от российских бомб и ракет. Работаем, чтобы усилить ПВО. Я благодарю всех в мире, кто помогает», - заявил Зеленский.

Дополнение

По состоянию на утро 20 октября потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 292 060 человек, 5047 танков и сотен единиц другой военной техники. За прошедший день Силы обороны ликвидировали личного состава - около 1380 человек.