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"російські втрати вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні" - Зеленський

Київ • УНН

 • 249955 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебував з робочими поїздами у Херсонській та Миколаївській областях. На Херсонщині провів нараду з військовими щодо ситуації на фронті. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, інформує УНН.

"російські втрати вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні" - Зеленський

Цитата

«Сьогодні разом із командою на Херсонщині, у Миколаєві. Багато завдань. Нарада з військовими – Головком Залужний, керівник Генштабу Шаптала, командувач ОСУВ «Одеса» Гнатов та командувач морської піхоти Содоль, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко. Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині – передусім, Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні», - заявив президент.

За його словами, також на нараді обговорили ситуацію на Куп’янському напрямку на Харківщині.

Також Зеленський провів нараду в Миколаєві щодо захисту регіону, інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі. Проаналізували й соціальні питання: енергетику, забезпечення теплом та водопостачання в області.

«Важлива доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва та області від диверсійної активності росії й колаборантів. Вдячний за вашу роботу, хлопці! Окрема увага – захисту неба від російських бомб і ракет. Працюємо, щоб посилити ППО. Я дякую всім у світі, хто допомагає», - заявив Зеленський.

Доповнення

Станом на ранок 20 жовтня втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 292 060 осіб, 5047 танки та сотень одиниць іншої військової техніки. За минулий день Сили оборони ліквідували особового складу ‒ близько 1380 осіб.

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