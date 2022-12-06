Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами, есть раненый - Вилкул
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли один из объектов промышленной инфраструктуры Кривого Рога баллистическими ракетами. Есть раненый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram начальника ОВА Кривого Рога Александра Вилкула.
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"Начну с информации о взрыве, который слышали криворожцы около шести часов вечера. Оккупационно-террористические войска нанесли ракетный удар по одному из объектов промышленной инфраструктуры города. Предварительно – баллистические ракеты, время подлета которых считаны минуты. Поэтому с ними очень сложно работать ПВО", - отметил Вилкул.
Он подчеркнул, что есть раненый, 1984 года рождения, он был госпитализирован в больницу.
Также есть значительные разрушения.
"Я только что вернулся с места удара - организовывали работу по ликвидации последствий. Задействованы и работают все необходимые службы", - сообщил Вилкул.
Напомним
В Кривом Роге раздались взрывы.