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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, є поранений - Вілкул

Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, є поранений - Вілкул

Київ • УНН

 • 795215 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли один з об'єктів промислової інфраструктури Кривого Рогу балістичними ракетами. Є поранений. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram начальника ОВА Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Цитата

"Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо – балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО", - зазначив Вілкул.

Він наголосив, що є поранений, 1984 року народження, його госпіталізовано до лікарні.

Також є значні руйнування.

"Я щойно повернувся з місця удару - організовували роботу з ліквідації наслідків. Задіяно та працюють всі необхідні служби", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо 

У Кривому Розі пролунали вибухи.

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