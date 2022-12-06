Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, є поранений - Вілкул

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"Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо – балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО", - зазначив Вілкул.

Він наголосив, що є поранений, 1984 року народження, його госпіталізовано до лікарні.

Також є значні руйнування.

"Я щойно повернувся з місця удару - організовували роботу з ліквідації наслідків. Задіяно та працюють всі необхідні служби", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо

У Кривому Розі пролунали вибухи.