Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, є поранений - Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли один з об'єктів промислової інфраструктури Кривого Рогу балістичними ракетами. Є поранений. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram начальника ОВА Кривого Рогу Олександра Вілкула.
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"Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо – балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО", - зазначив Вілкул.
Він наголосив, що є поранений, 1984 року народження, його госпіталізовано до лікарні.
Також є значні руйнування.
"Я щойно повернувся з місця удару - організовували роботу з ліквідації наслідків. Задіяно та працюють всі необхідні служби", - повідомив Вілкул.
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У Кривому Розі пролунали вибухи.