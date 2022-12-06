У Кривому Розі пролунали вибухи: окупанти завдали ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Кривому Розі пролунали вибухи. Як повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, окупанти вдарили ракетами, передає УНН.
Цитата
"Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", - написав Вілкул.
Більше подробиць наразі немає.
Додамо
Раніше ЗМІ повдіомили про звуки вибухів у Кривому Розі, повітряна тривога не оголошувалась.
Нагадаємо
5 грудня рф завдала масованого ракетного удару по Україні.