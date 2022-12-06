В Кривом Роге раздались взрывы: оккупанты нанесли ракетный удар

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"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", – написал Вилкул.

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Ранее СМИ сообщили о звуках взрывов в Кривом Роге, воздушная тревога не объявлялась.

Напомним

5 декабря рф нанесла массированный ракетный удар по Украине.