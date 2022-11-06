Российские оккупанты опрокидывают подкрепление в район Угледара через Мариуполь - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российские захватчики опрокидывают подкрепление в район Угледара на Донетчине, потому что там оккупанты терпят большие потери. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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"Пока оккупанты сообщают о больших проблемах и потерях в районе Угледара, по Мариуполю опрокидывают подкрепление в это направление", - отметил Андрющенко.
По его словам, уже второй день через город движутся огромные колонны с боекомплектом и живой силой в сторону Донецка.
"Однако, судя по плачу “военкоров”, это не очень помогает", - добавил он.
Напомним
Новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска и Якутска, россиянин дмитрий бердников.