Российские оккупанты опрокидывают подкрепление в район Угледара через Мариуполь - Андрющенко

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"Пока оккупанты сообщают о больших проблемах и потерях в районе Угледара, по Мариуполю опрокидывают подкрепление в это направление", - отметил Андрющенко.

По его словам, уже второй день через город движутся огромные колонны с боекомплектом и живой силой в сторону Донецка.

"Однако, судя по плачу “военкоров”, это не очень помогает", - добавил он.

Напомним

Новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска и Якутска, россиянин дмитрий бердников.