Російські окупанти перекидають підкріплення в район Вугледара через Маріуполь - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські загарбники перекидають підкріплення в район Вугледару на Донеччині, тому що там окупанти зазнають великих втрат. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледара, по Маріуполю перекидають підкріплення в цей напрям", - зазначив Андрющенко.
За його словами, вже другий день через місто рухаються величезні колони з боєкомплектом та живою силою в бік Донецька.
"Однак, судячи з плачу “воєнкорів”, це не дуже допомагає", - додав він.
Нагадаємо
Новим де-факто гауляйтером Маріуполя став колишній мер Іркутська та Якутська, росіянин дмитро бердніков.