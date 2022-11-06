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Російські окупанти перекидають підкріплення в район Вугледара через Маріуполь - Андрющенко

Російські окупанти перекидають підкріплення в район Вугледара через Маріуполь - Андрющенко

Київ • УНН

 • 243162 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські загарбники перекидають підкріплення в район Вугледару на Донеччині, тому що там окупанти зазнають великих втрат. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

"Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледара, по Маріуполю перекидають підкріплення в цей напрям", - зазначив Андрющенко.

За його словами, вже другий день через місто рухаються величезні колони з боєкомплектом та живою силою в бік Донецька.

"Однак, судячи з плачу “воєнкорів”, це не дуже допомагає", - додав він.

Нагадаємо 

Новим де-факто гауляйтером Маріуполя став колишній мер Іркутська та Якутська, росіянин дмитро бердніков.

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