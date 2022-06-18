Российские оккупанты обстреляли Кременчуг - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Оккупанты обстреляли Кременчуг, от 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует УНН.
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“Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях!”, — подчеркнул Лунин.
Напомним
24 апреля в Кременчуг прилетели 9 российских ракет.