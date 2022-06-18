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13:44 • 46372 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 84501 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 67826 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 47323 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Российские оккупанты обстреляли Кременчуг - ОВА

Российские оккупанты обстреляли Кременчуг - ОВА

Киев • УНН

 • 295830 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Оккупанты обстреляли Кременчуг, от 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует УНН.

Цитата

“Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях!”, — подчеркнул Лунин.

Напомним

24 апреля в Кременчуг прилетели 9 российских ракет.

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