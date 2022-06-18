Російські окупанти обстріляли Кременчук - ОВА

КИЇВ. 18 червня. УНН. Окупанти обстріляли Кременчук, від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Про це у Telegram повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує УНН.