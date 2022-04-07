Российские оккупанты обстреляли Балаклею, погибли три человека

Детали

Российские военные совершили артиллерийский обстрел по жилым домам Балаклеи. В результате квартиры людей частично разрушены. От обстрелов погибли три человека.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СО Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Обстрел мирных жителей в очереди за гуманитарной помощью в Угледаре: 4 человека погибли, 4 - ранены.