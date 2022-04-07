Російські окупанти обстріляли Балаклію, загинуло троє людей

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Російські військові здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках Балаклії. Внаслідок цього помешкання людей частково зруйновані. Від обстрілів загинуло троє осіб.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Обстріл мирних мешканців у черзі за гуманітарною допомогою у Вугледарі: 4 людей загинули, 4 – поранені.