Российские оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации людей в Изюме

Цитата

"Коварный враг нанес авиаудар во время эвакуации людей в городе Изюме. Никто из числа личного состава Изюмского районного управления полиции и гражданского населения не пострадал", - говорится в сообщении.

Детали

Всего удалось эвакуировать 40 автобусов с гражданами.

Ранее

С Изюма в Харьковской области, города, который пострадал от вражеских бомбардировок и обстрелов, удалось вывезти около 2 тысяч человек. Туда же доставлен гуманитарный груз.