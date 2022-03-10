Российские оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации людей в Изюме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Русские оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации людей в городе Изюме. Как сообщили в полиции, пострадавших нет, передает УНН.
Цитата
"Коварный враг нанес авиаудар во время эвакуации людей в городе Изюме. Никто из числа личного состава Изюмского районного управления полиции и гражданского населения не пострадал", - говорится в сообщении.
Детали
Всего удалось эвакуировать 40 автобусов с гражданами.
Ранее
С Изюма в Харьковской области, города, который пострадал от вражеских бомбардировок и обстрелов, удалось вывезти около 2 тысяч человек. Туда же доставлен гуманитарный груз.