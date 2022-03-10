Російські окупанти нанесли авіаудар під час евакуації людей в Ізюмі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти нанесли авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі. Як повідомили у поліції, постраждалих немає, передає УНН.
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"Підступний ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі. Ніхто з числа особового складу Ізюмського районного управління поліції та цивільного населення не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Усього вдалося евакуювати 40 автобусів з громадянами.
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З Ізюма на Харківщині, міста, яке постраждало від ворожих бомбардувань та обстрілів, вдалося вивезти близько 2 тисяч людей. Туди ж доставлено гуманітарний вантаж.