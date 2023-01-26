Российские оккупанты депортировали жителей села в Херсонской области - ЦНС

Детали

Село расположено вблизи Олешек. Оккупанты выселили людей из их домов, чтобы расквартировать там своих военных. Также оккупанты заняли пустующие дачи местных. При этом враг активно мародерит помещения.

“Так и выглядит „российское освобождение“, а само замещение собой местных и грабеж последних. При этом селян вывезли на юг, где им без средств к существованию не останется другого выхода, чем получение паспорта врага для получения выплат в 10 тыс. рублей”, — пишет ЦНС.

Напомним,

Россия уже депортировала более 13 тыс. украинских детей.