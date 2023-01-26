Российские оккупанты депортировали жителей села в Херсонской области - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Российские захватчики принудительно депортировали жителей села Нечаево на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Село расположено вблизи Олешек. Оккупанты выселили людей из их домов, чтобы расквартировать там своих военных. Также оккупанты заняли пустующие дачи местных. При этом враг активно мародерит помещения.
“Так и выглядит „российское освобождение“, а само замещение собой местных и грабеж последних. При этом селян вывезли на юг, где им без средств к существованию не останется другого выхода, чем получение паспорта врага для получения выплат в 10 тыс. рублей”, — пишет ЦНС.
Напомним,
Россия уже депортировала более 13 тыс. украинских детей.