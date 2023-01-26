Російські окупанти депортували мешканців села в Херсонській області – ЦНС

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Село розташоване поблизу Олешок. Окупанти виселили людей з їх помешкань, аби розквартирувати там своїх військових. Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих. При цьому ворог активно мародерить помешкання.

“Так і виглядає „російське звільнення“, а саме заміщення собою місцевих й грабіж останніх. Водночас селян вивезли на південь, де їм без засобів для існування не залишиться іншого виходу, ніж отримання паспорта ворога для отримання виплат в 10 тис. рублів”, — пише ЦНС.

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