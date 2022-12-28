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pосія вже депортувала понад 13 тис. українських дітей - Резніков

pосія вже депортувала понад 13 тис. українських дітей - Резніков

Київ • УНН

 • 377020 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. pосія вже депортувала понад 13 тис. українських дітей. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у започаткованій ним серії твітів про порушення правил ведення війни росією, пише УНН.

Цитата

"росія депортувала понад 13 000 українських дітей. 4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета «русского мира» інша — вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами", - написав Резніков.

Нагадаємо

Верховна Рада закликала створити спеціальний трибунал щодо злочинів росії проти України.

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