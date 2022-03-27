Российские хакеры атакуют благотворительные и волонтерские организации - Госспецсвязи

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"Они осуществляют разведку, сбор данных, фишинговые кампании, пытаются получить данные о контактах, банковские счета, товары, которые закупают для помощи украинцам. Мы видим комплексную активность", - отметил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

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Как информировал УНН, Верховная Рада Украины позволила привлекать независимых ІТ-специалистов к тестированию уязвимостей информационных систем для предотвращения кибератак.