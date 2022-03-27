Російські хакери атакують благодійні та волонтерські організації - Держспецзв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Російські хакери здійснюють комплексні атаки проти благодійних і волонтерських організацій з різноманітною метою. Про це інформує Держспецзв'язку, пише УНН.
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"Вони здійснюють розвідку, збір даних, фішингові кампанії, намагаються отримати дані про контакти, банківські рахунки, товари, які закуповують для допомоги українцям. Ми бачимо комплексну активність", – зазначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.
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Як інформував УНН, Верховна Рада України дозволила залучати незалежних ІТ-фахівців до тестування вразливостей інформаційних систем для запобігання кібератакам.