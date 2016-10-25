Российская теннисистка С. Кузнецова обрезала косу во время матча

На турнире WTA Finals, в котором принимают участие восемь лучших теннисисток года, российская теннисистка С. Кузнецова обрезала свою косу.

Как заявила сама теннисистка, ей мешали волосы при ударе справа. Она пыталась убрать волосы под бандану, но они были слишком толстыми и тяжелыми.

Во время паузы после третьего гейма россиянка попросила ножницы и отрезала часть своей косы.

Сам поединок россиянка выиграла со счетом 7: 5, 1: 6, 7: 5.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на 14 место в международном рейтинге WTA .