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Російська тенісистка С.Кузнєцова обрізала косу під час матчу

Російська тенісистка С.Кузнєцова обрізала косу під час матчу

Київ • УНН

 • 9100 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російська тенісистка Світлана Кузнєцова в матчі з Агнешкою Радванською з Польщі під обрізала косу під час матчу, передає УНН з посиланням на ВВС.

На турнірі WTA Finals, в якому беруть участь вісім кращих тенісисток року, російська тенісистка С.Кузнєцова обрізала собі косу.

Як заявила сама тенісистка, їй заважалося волосся під час удару справа. Вона намагалася прибрати волосся під бандану, але воно було занадто товстим та важким.

Під час паузи після третього гейму росіянка попросила ножиці й відрізала частину своєї коси.

Сам поєдинок росіянка виграла з рахунком 7:5, 1:6, 7:5.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна піднялась на 14 сходинку у міжнародному рейтингу WTA.

 

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