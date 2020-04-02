Российская певица Земфира после полторагодичного перерыва представила песню о "Крыме"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78398 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92556 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100920 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100311 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107940 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94908 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103962 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106260 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131252 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130382 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Российская певица Земфира после полторагодичного перерыва представила песню о "Крыме"

Российская певица Земфира после полторагодичного перерыва представила песню о "Крыме"

Киев  •  УНН

 • 31690 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Российская певица Земфира впервые за 1,5 года творческого перерыва выпустила новую композицию - песню "Крым". Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

"Земфира в среду опубликовала на своем YouTube-канале, а также на цифровых сервисах песню "Крым". Композиция стала первой за полтора года официально обнародованной записью певицы. В трехминутном треке Земфире аккомпанируют гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, в марте 2016 году российской певице Земфире призвали запретить въезд в Украину.

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