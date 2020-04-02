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Російська співачка Земфіра після півторарічної перерви презентувала пісню про "Крим"

Російська співачка Земфіра після півторарічної перерви презентувала пісню про "Крим"

Київ • УНН

 • 31695 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Російська співачка Земфіра вперше за 1,5 роки творчої перерви випустила нову композицію - пісню "Крим". Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.

"Земфіра в середу опублікувала на своєму YouTube-каналі, а також на цифрових сервісах пісню "Крим". Композиція стала першим за півтора року офіційно оприлюдненим записом співачки. У трихвилинному треку Земфірі акомпанують гітарист Петро Чернявський і барабанщик Олександр Зінгер", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, у березні 2016 році російській співачці Земфірі закликали заборонити в'їзд в Україну.

 

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