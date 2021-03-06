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Российская оккупация Крыма дважды за полмесяца в топе популярнейшего комеди-шоу Германии - посол

Российская оккупация Крыма дважды за полмесяца в топе популярнейшего комеди-шоу Германии - посол

Киев  •  УНН

 • 22858 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Российская оккупация Крыма дважды за полмесяца стала топ-темой самого популярного комеди-шоу на немецком телевидении "heute-show". Об этом написал у себя в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.

Цитата:

"Путин не "присоединил" Крым, он просто его стырил". Второй раз за 2 недели российская преступная оккупация Крыма стала топ-темой популярного комеди-шоу на немецком телевидении", - отметил Мельник, говоря о телепередаче "heute-show", что имеет около 5,7 млн зрителей.

Украинский дипломат добавил также, что "деоккупация уже близко".

Детали

"heute-show" является немецкой телепрограммой, которая выходит вечером каждую пятницу на канале ZDF. Ведет передачу немецкий комик и журналист Оливер Вельке. В "heute-show" рассказывают о еженедельных новостях со смешными, саркастическими и циничными комментариями, уделяя особое внимание вопросам, которые являются предметом последних политических дискуссий в Германии.

Отметим также, что выпуск этой пятницы, о котором говорит Мельник, вызвал определенный резонанс в Германии.

Так, например, в шоу Янину Висслер и Зузанну Хенниг-Вельзен, которых на прошлой неделе избрали сопредседателями Левой партии Германии, на шоу изобразили в образе двух "девушек Бонда", тогда как вместо самого Бонда изобразили президента РФ Владимира Путина.

"Heute-show, нам нужно поговорить? (Кроме того факта, что я нахожу Путина непривлекательным)", - написала Вельзен в Twitter. Хотя, как она объяснила, оскорбило политика именно само изображение ее с коллегой в образе полуобнаженных девушек.

«Путин не« присоединил »Крым, он просто его стиряв»

Второй раз за 2 недели преступная оккупация Крыма стала топ-темой популярного комеди-шоу на телевидении - heute show (5700000. Зрителей)

Деоккупация уже около

Danke #OliverWelke @heuteshow
https://t.co/fbTWnK7iY4 pic.twitter.com/8ZVmK3JaDj

- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 6, 2021

Что было ранее

Отметим, что на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, заявил, что Россия якобы "не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ".

Так, президент США Джо Байден на прошлой неделе заявил, что американские власти никогда не признают оккупацию Крыма Россией. Соответствующее заявление он выпустил по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который 26 февраля отмечают в Украине.

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