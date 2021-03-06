Російська окупація Криму двічі за пів місяця у топі найпопулярнішого комеді-шоу Німеччини - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Російська окупація Криму двічі за пів місяця стала топ-темою найпопулярнішого комеді-шоу на німецькому телебаченні “heute-show”. Про це написав у себе в Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
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“Путін не "приєднав“ Крим, він просто його стиряв”. Вдруге за 2 тижні російська злочинна окупація Криму стала топ-темою найпопулярнішого комеді-шоу на німецькому телебаченні“, — зазначив Мельник, говорячи про телепередачу “heute-show”, що має близько 5,7 млн глядачів.
Український дипломат додав також, що “деокупація вже близько”.
Деталі
"heute-show" є німецькою телепрограмою, яка виходить ввечері кожної п’ятниці на каналі ZDF. Веде передачу німецький комік і журналіст Олівер Вельке. У "heute-show" розповідають про щотижневі новини зі смішними, саркастичними і цинічними коментарями, приділяючи особливу увагу питанням, які є предметом останніх політичних дискусій в Німеччині.
Зазначимо також, що випуск цієї п’ятниці, про який говорить Мельник, спричинив певний резонанс в Німеччині.
Так, наприклад, у шоу Яніні Вісслер і Зузанні Хенніг-Вельзен, яких минулого тижня було обрано співголовами Лівої партії Німеччини, на шоу зобразили в образі двох “дівчин Бонда”, тоді як замість самого Бонда зобразили президента РФ Володимира Путіна.
“heute-show, нам потрібно поговорити? (Крім того факту, що я знаходжу Путіна непривабливим)”, — написала Вельзен у Twitter. Хоча, як вона пояснила, образило політикиню саме зображення її з колегою у образі напівоголених дівчат.
«Путін не «приєднав» Крим, він просто його стиряв»
Вдруге за 2 тижні злочинна окупація Криму стала топ-темою найпопулярнішого комеді-шоу на телебаченні - heute show (5,7 млн. глядачів)
Деокупація вже близько
Danke #OliverWelke @heuteshow
https://t.co/fbTWnK7iY4 pic.twitter.com/8ZVmK3JaDj
Що було раніше
Зазначимо, що цього тижня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента США Джо Байдена, заявив, що Росія нібито “не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз’єднався з РФ”.
Так, президент США Джо Байден минулого тижня заявив, що американська влада ніколи не визнає окупацію Криму Росією. Відповідну заяву він випустив з нагоди Дня опору окупації Криму і Севастополя, який 26 лютого відзначають в Україні.