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Российская авиация остается "уязвимой" для ПВО Украины - минобороны Великобритании

Киев • УНН

 • 135143 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина продолжает представлять "серьезную проблему" для российских воздушных и ракетных операций, делая российские самолеты "уязвимыми" к системам ПВО малой и средней дальности, заявило в воскресенье министерство обороны Соединенного Королевства, передает УНН.

Российская авиация остается "уязвимой" для ПВО Украины - минобороны Великобритании

Цитата

"Неспособность россии выявить и уничтожить системы ПВО серьезно осложнила их усилия по установлению широкого контроля в воздухе, что, в свою очередь, существенно повлияло на их способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде направлений", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Детали

Министерство также сообщило о концентрации российской авиации в направлении юго-востока Украины "вероятно, из-за того, что россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", говорится в сообщении.

Российские военно-морские силы продолжают препятствовать пополнению снабжения Украины с моря при помощи "дальней блокады" украинского побережья в Черном и Азовском морях, заявило министерство, хотя высадка морского десанта русских сил, вероятно, будет "все более рискованной".

Мины в Черном море, также "представляют серьезную опасность" для морской деятельности, заявило министерство, добавив, что, хотя происхождение таких мин остается неясным и спорным "их присутствие почти наверняка связано с действиями российского флота".

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