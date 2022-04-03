Российская авиация остается "уязвимой" для ПВО Украины - минобороны Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина продолжает представлять "серьезную проблему" для российских воздушных и ракетных операций, делая российские самолеты "уязвимыми" к системам ПВО малой и средней дальности, заявило в воскресенье министерство обороны Соединенного Королевства, передает УНН.
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"Неспособность россии выявить и уничтожить системы ПВО серьезно осложнила их усилия по установлению широкого контроля в воздухе, что, в свою очередь, существенно повлияло на их способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде направлений", — говорится в сообщении министерства в Twitter.
Детали
Министерство также сообщило о концентрации российской авиации в направлении юго-востока Украины "вероятно, из-за того, что россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", говорится в сообщении.
Российские военно-морские силы продолжают препятствовать пополнению снабжения Украины с моря при помощи "дальней блокады" украинского побережья в Черном и Азовском морях, заявило министерство, хотя высадка морского десанта русских сил, вероятно, будет "все более рискованной".
Мины в Черном море, также "представляют серьезную опасность" для морской деятельности, заявило министерство, добавив, что, хотя происхождение таких мин остается неясным и спорным "их присутствие почти наверняка связано с действиями российского флота".
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