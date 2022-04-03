Велика Британія направить в Україну зброю, щоб утримати контроль над Одесою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю в Україну, щоб зірвати плани путіна на півдні, відбиваючи російські атаки з моря. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
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Британія намагається озброїти Україну протикорабельними ракетами, щоб потопити російські військові кораблі та звільнити прибережні міста, які бомбардуються з моря, як частина "переміни механізмів" у підході Заходу.
Борис Джонсон заявив міністрам, що хоче постачати зброю, щоб запобігти просуванню росіян на Одесу, так само як британські протитанкові ракети були використані, щоб зупинити зусилля президента Путіна захопити Київ.
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Велика Британія і її союзники домовилися направити Україні більше летальної зброї, щоб допомогти захистити її від вторгнення росії.
Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Британія і Україна домовились про нову оборонну підтримку для нашої держави.