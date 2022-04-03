Британія і Україна домовились про нову оборонну підтримку для нашої держави
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Британія і Україна домовились про нову оборонну підтримку для нашої держави. Про це інформує УНН.
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"Говорив із прем'єр-міністром Британії Джонсоном. Предметно, приємно. Домовились про нову оборонну підтримку для України. Новий пакет. Дуже, дуже відчутна підтримка.
Також про посилення санкцій проти росії. Дуже відчутне. Погодили спільні кроки для досягнення миру. Вдячний Борису за лідерство! Історичне лідерство. Впевнений в цьому", - йдеться у зверненні Президента.
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Серед співрозмовників Володимира Зеленського був президент Колумбії, який висловив свою підтримку українському народу в протистоянні російській агресії.
"Говорив з президентом Колумбії. Дуже вдячний йому за підтримку й за солідарність із Україною. Розширюється перелік країн, які чесно кажуть, що свобода має значення, а війна має зупинитись", - додав Президент.
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