Британия и Украина договорились о новой оборонной поддержке для нашего государства

Цитата

"Говорил с премьер-министром Британии Джонсоном. Предметно, приятно. Договорились о новой оборонной поддержке для Украины. Новый пакет. Очень, очень ощутимая поддержка.

Также об усилении санкций против россии. Очень ощутимое. Согласовали совместные шаги для достижения мира. Благодарен Борису за лидерство! Историческое лидерство. Уверен в этом", - говорится в обращении Президента.

Детали

Среди собеседников Владимира Зеленского был президент Колумбии, который выразил свою поддержку украинскому народу в противостоянии российской агрессии.

"Говорил с президентом Колумбии. Очень благодарен ему за поддержку и за солидарность с Украиной. Расширяется перечень стран, которые честно говорят, что свобода имеет значение, а война должна остановиться", - добавил Президент.

Напомним

Великобритания и союзники договорились направить Украине летальной оружия.