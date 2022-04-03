Великобритания направит в Украину оружие, чтобы удержать контроль над Одессой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Премьер-министр Британии Борис Джонсон хочет поставлять оружие в Украину, чтобы сорвать планы путина на юге, отражая российские атаки с моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Британия пытается вооружить Украину противокорабельными ракетами, чтобы потопить российские военные корабли и освободить прибрежные города, которые бомбардируются с моря, как часть "перемены механизмов" в подходе Запада.
Борис Джонсон заявил министрам, что хочет поставлять оружие, чтобы предотвратить продвижению русских на Одессу, так же как британские противотанковые ракеты были использованы, чтобы остановить усилия президента Путина захватить Киев.
Добавим
Великобритания и ее союзники договорились направить Украине летальной оружия, чтобы помочь защитить ее от вторжения россии.
Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Британия и Украина договорились о новой оборонной поддержке для нашего государства.