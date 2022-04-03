Російська авіація залишається "вразливою" для ППО України - міноборони Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна продовжує представляти "серйозну проблему" для російських повітряних та ракетних операцій, роблячи російські літаки "вразливими" до систем ППО малої та середньої дальності, заявило в неділю міністерство оборони Сполученого Королівства, передає УНН.
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"Нездатність росії виявити та знищити системи ППО серйозно ускладнила їхні зусилля щодо встановлення широкого контролю в повітрі, що, у свою чергу, суттєво вплинуло на їхню здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці напрямків", — йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.
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Міністерство також повідомило про концентрацію російської авіації у напрямку південного сходу України, "ймовірно, через те, що росія зосередила свої військові дії в цьому районі", йдеться у повідомленні.
Російські військово-морські сили продовжують перешкоджати поповненню постачання України з моря за допомогою "дальньої блокади" українського узбережжя в Чорному та Азовському морях, заявило міністерство, хоча висадка морського десанту російських сил, ймовірно, буде "все більш ризикованою".
Міни в Чорному морі, також "являють серйозну небезпеку" для морської діяльності, заявило міністерство, додавши, що, хоча походження таких мін залишається неясним і спірним, "їх присутність майже напевно пов'язана з діями російського флоту".
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