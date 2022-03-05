Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла на 10 тысяч убитых - Президент

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла на 10 тысяч убитых солдат. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в субботу, пишет УНН.

Цитата

“Вооруженные силы Украины храбро держат все ключевые направления нашей обороны: контратакуют оккупантов под Харьковом, защищая город, держат Николаев, Киев, держат Черниговскую, Сумскую области, Донбасс. Мы наносим оккупанту такие потери, которые они не видели в самом страшном сне. Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тысяч убитых российских военных”, - заявил Президент.

“Десять тысяч - это страшно. Это - ребята, 18-20 лет, совсем юные, почти дети - солдаты, которым не смогли объяснить даже, за что они пошли воевать, и почему они на чужой земле. 10 тысяч. Россия точно могла бы дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти”, - сказал он.

Дополнение

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ с начала вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют свыше 10 тысяч человек.

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