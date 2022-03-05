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Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла на 10 тисяч убитих - Президент

Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла на 10 тисяч убитих - Президент

Київ • УНН

 • 195018 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла на 10 тисяч убитих солдат. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні в суботу, пише УНН.

Цитата

“Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрями нашої оборони: контратакують окупантів під Харковом, захищаючи місто, тримають Миколаїв, Київ, тримають Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупанту таких втрат, які вони не бачили у найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових”, - заявив Президент.

“Десять тисяч – це страшно. Це – хлопці, 18-20 років, зовсім молоді, майже діти – солдати, яким не змогли пояснити навіть, за що вони пішли воювати, і чом вони на чужій землі. 10 тисяч. Росія точно могла б дати цим своїм людям щось інше, крім смерті”, - сказав він.

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 10 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

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