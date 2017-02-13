Россиянина, который воевал на стороне "ДНР", приговорили к 8 годам за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Арбитражный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры и приговорил к 8 годам лишения свободы 50-летнего гражданина Российской Федерации, жителя республики Саха (Якутия), который воевал на стороне "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в апреле 2015 года года мужчина приехал в Украину и вступил в "ДНР", а именно в одно из силовых подразделений боевиков - батальон "Восток" на должность рядового стрелка и получил позывной "Якут".
После вступления в ряды террористов обвиняемый был направлен для прохождения службы в город Ясиноватая, ныне оккупированный боевиками.
В сентябре 2015 года мужчину задержали пограничники, когда он пытался попасть в Мариуполь. При задержании последний был одет в камуфляжную форму, в карманах которой правоохранители нашли документы, в которых мужчина просил уволить его с воинской части незаконного военного формирования "ДНР".
Как сообщили правоохранители, несмотря на то, что россиянин своей принадлежности к какому-либо военному формированию не признавал, почерковедческая экспертиза подтвердила, что документы были написаны им собственноручно.
Следовательно, по решению суда иностранного наемника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч.1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированной территории Украины и выезда из нее) УК Украины, и приговорили к 8 годам лишения свободы.
Как сообщал УНН, боевика "ЛНР" будут судить заочно в Тернопольской области.