Росіянина, який воював на боці "ДНР", засудили до 8 років за ґратами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Костянтинівський міськрайонний суд підтримав принципову позицію прокуратури та засудив до 8 років позбалення волі 50-річного громадянина Російської Федерації, жителя республіки Саха (Якутія), який воював на боці “ДНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Установлено, що у квітні 2015 року чоловік приїхав до України та вступив до “ДНР”, а саме до одного з силових підрозділів бойовиків — батальйону “Восток” на посаду рядового стрілка та отримав позивний “Якут”.
Після вступу до лав терористів обвинувачений був направлений для проходження служби у місто Ясинувата, яке нині окуповане бойовиками.
У вересні 2015 року чоловіка затримали прикордонники, коли він намагався потрапити у Маріуполь. При затриманні останній був одягнутий у камуфляжну форму, у кишенях якої правоохоронці знайшли документи, в яких чоловік просив звільнити його з військової частини незаконного військового формування “ДНР”.
Як повідомили правоохоронці, не зважаючи на те, що росіянин своєї належності до будь-яких військових формувань не визнавав, почеркознавча експертиза підтвердила, що документи були написані ним власноруч.
Відтак, за рішенням суду іноземного найманця визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч.1 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану території України та виїзду з неї) КК України, та засуджено до 8 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, бойовика “ЛНР” судитимуть заочно на Тернопільщині.