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Россиянин пытался ввезти в Украину около 30 кг табака для кальяна

Россиянин пытался ввезти в Украину около 30 кг табака для кальяна

Киев  •  УНН

 • 16316 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В "Борисполе" у россиянина, прилетевшего из Турции, таможенники изъяли почти 27 кг табака для кальяна. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможни Украины, передает УНН.

"Инспекторами Киевской таможни Гостаможслужбы в пункте пропуска "Борисполь" зафиксирована попытка незаконного ввоза россиянином, который прилетел в Украину из РФ транзитом через Турцию, партии табака для кальяна", - отметили таможенники.

Также сообщается, что для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему "зеленый коридор".

"Во время таможенного контроля на вопрос таможенников авиапассажир ответил, что имеет с собой личные вещи и сообщил, что никаких запрещенных или ограниченных к перемещению товаров он с собой не имеет. 96 пакетов с желеобразной смесью разного веса и оттенков без заводской упаковки и как таких идентификационных признаков (со слов пассажира - табаком для кальянов), а также 32 картонные пачки с табаком для кальянов с надписями "DARKSIDE TOBACCO" разного веса было обнаружено таможенниками во время проверки багажа гражданина на сканере", - уточнили в Гостаможслужбе.

Добавим, что сам нарушитель заявил, что является врачом по специальности и прилетел в Украину к товарищу, которому и привез в подарок 27 кг табака.

"Попутно напомним, что согласно украинскому таможенному законодательству граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут ввозить на таможенную территорию Украины без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования в количестве из расчета на одного человека - 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака или эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 граммов. Поэтому пассажиру было пропущено 1 пачку табака для кальяна "DARKSIDE TOBACCO" весом 250 граммов. Остальной табак для кальянов Киевской таможней изъят до решения суда по протоколу о нарушении таможенных правил", - подытожили таможенники.

Напомним, во Львовской области разоблачили канал контрабанды культцинностей в ЕС и Россию.

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