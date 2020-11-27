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Росіянин намагався ввезти в Україну близько 30 кг тютюну для кальяну

Київ • УНН

 • 16323 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У "Борисполі" у росіянина, який прилетів з Туреччини, митники вилучили майже 27 кг тютюну для кальяну. Про це повідомила пресслужба Державної митниці України, передає УНН.

“Інспекторами Київської митниці Держмитслужби в пункті пропуску "Бориспіль" зафіксована спроба незаконного ввезення росіянином, який прилетів до України з РФ транзитом через Туреччину, партії тютюну для кальяну”, - зазначили митники.

Також повідомляється, що для проходження митного контролю чоловік обрав спрощену систему "зелений коридор".

“Під час митного контролю на запитання митників авіапасажир відповів, що має з собою особисті речі та повідомив, що ніяких заборонених чи обмежених до переміщення товарів він з собою не має. 96 пакетів з желеподібною сумішшю різної ваги і відтінків без заводської упаковки та як таких ідентифікаційних ознак (зі слів пасажира – тютюном для кальянів), а також 32 картонні пачки з тютюном для кальянів з написами "DARKSIDE TOBACCO" різної ваги було виявлено митниками під час перевірки багажу громадянина на сканері”, - уточнили в Держмитслужбі.

Додамо, що сам порушник заявив, що є лікарем за фахом та прилетів в Україну до товариша, якому і привіз у подарунок 27 кг тютюну.

“Принагідно нагадаємо, що згідно з українським митним законодавством громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України без сплати митних платежів та без письмового декларування у кількості із розрахунку на одну особу – 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів. Відтак пасажиру було пропущено 1 пачку тютюну для кальяну "DARKSIDE TOBACCO" вагою 250 грамів. Решту тютюну для кальянів Київською митницею вилучено до рішення суду за протоколом про порушення митних правил”, - підсумували митники.

Нагадаємо, на Львівщині викрили канал контрабанди культцінностей до ЄС та Росії.

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