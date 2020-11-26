На Львівщині викрили канал контрабанди культцінностей до ЄС та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Мешканець Львова поштою організував канал контрабанди предметів, які становлять культурну цінність до РФ та ЄС. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"У рамках кримінального провадження співробітники оперативного підрозділу Львівського прикордонного загону... ліквідували канал контрабанди культурних цінностей з України до ЄС та Російської Федерації. Як встановили правоохоронці, громадянин України, мешканець міста Львова, вже тривалий час здійснював відправлення предметів контрабанди, а саме предметів культурної цінності за кордон. А здійснював це зловмисник за допомогою міжнародних поштових відправлень, приховуючи товар серед інших речей. Своїх клієнтів останній підшуковував на спеціалізованих сайтах у мережі "Інтернет", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одну з таких посилок у вересні і вилучили охоронці кордону під час проведення контрольних операцій на митному пості у місті Львові.
"На даний час винахідливому ділку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 201 КК України "контрабанда" та обрано запобіжний захід. Відповідно до санкції статті, останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років", - резюмували прикордонники.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Донбасі попередили контрабанду старовинних нагород до Росії.