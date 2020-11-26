На Львівщині викрили канал контрабанди культцінностей до ЄС та Росії

"У рамках кримінального провадження співробітники оперативного підрозділу Львівського прикордонного загону... ліквідували канал контрабанди культурних цінностей з України до ЄС та Російської Федерації. Як встановили правоохоронці, громадянин України, мешканець міста Львова, вже тривалий час здійснював відправлення предметів контрабанди, а саме предметів культурної цінності за кордон. А здійснював це зловмисник за допомогою міжнародних поштових відправлень, приховуючи товар серед інших речей. Своїх клієнтів останній підшуковував на спеціалізованих сайтах у мережі "Інтернет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одну з таких посилок у вересні і вилучили охоронці кордону під час проведення контрольних операцій на митному пості у місті Львові.

"На даний час винахідливому ділку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 201 КК України "контрабанда" та обрано запобіжний захід. Відповідно до санкції статті, останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років", - резюмували прикордонники.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Донбасі попередили контрабанду старовинних нагород до Росії.