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Во Львовской области разоблачили канал контрабанды культценностей в ЕС и Россию

Во Львовской области разоблачили канал контрабанды культценностей в ЕС и Россию

Киев  •  УНН

 • 12957 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Житель Львова по почте организовал канал контрабанды предметов, представляющих культурную ценность в РФ и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В рамках уголовного производства сотрудники оперативного подразделения Львовского пограничного отряда... ликвидировали канал контрабанды культурных ценностей из Украины в ЕС и Российскую Федерацию. Как установили правоохранители, гражданин Украины, житель города Львова, уже длительное время осуществлял отправку предметов контрабанды, а именно предметов культурного ценности за границу. А осуществлял это злоумышленник с помощью международных почтовых отправлений, скрывая товар среди других вещей. Своих клиентов последний подыскивал на специализированных сайтах в сети "Интернет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одну из таких посылок в сентябре и изъяли пограничники во время проведения контрольных операций на таможенном посту в городе Львове.

"В настоящее время изобретательному дельцу объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 201 УК Украины "контрабанда" и избрана мера пресечения. Согласно санкции статьи, последнему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет", - резюмировали пограничники.

Как сообщалось ранее в УНН, на Донбассе предупредили контрабанду старинных наград в Россию.

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