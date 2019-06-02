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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 6661 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109120 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136305 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144060 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты

Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты

Киев  •  УНН

 • 11693 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Вчера в пункте пропуска "Пески" в Харьковской области пограничники обнаружили две монеты прошлого и позапрошлого века, которые пытался вывезти с территории Украины гражданин Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В пункте пропуска "Пески", на выезд из Украины автомобилем KIA в качестве пассажира следовал гражданин Российской Федерации 1990 года рождения. Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины с помощью металлоискателя обнаружены две монеты. Одну из металла серебристого цвета - "3 копьйки" 1916 года выпуска и еще одну - из металла желтого цвета" 1/2 копьйки", датированную 1897 годом, которые, возможно, имеют культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

Сейчас монеты изъяты и переданы на экспертизу. Работниками фискальной службы составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, на российско-украинской границе пограничники задержали россиянина, который пытался вывезти ценный антиквариат в личных вещах.

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