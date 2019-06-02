Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети

КИЇВ. 2 червня. УНН. Вчора в пункті пропуску "Піски", що на Харківщині, прикордонники виявили дві монети минулого та позаминулого століття, які намагався вивезти з території України громадянин Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.