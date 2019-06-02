Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Вчора в пункті пропуску "Піски", що на Харківщині, прикордонники виявили дві монети минулого та позаминулого століття, які намагався вивезти з території України громадянин Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"У пункті пропуску "Піски", на виїзд з України автомобілем KIA як пасажир прямував громадянин Російської Федерації 1990 року народження. Під час проходження прикордонно-митного контролю в особистих речах чоловіка за допомогою металошукача виявлено дві монети. Одну з металу срібного кольору - "3 копьйки" 1916 року випуску та ще одну — з металу жовтого кольору "1/2 копьйки", датовану 1897 роком, які, можливо, мають культурну та історичну цінність", - йдеться в повідомленні.
Наразі монети вилучено та передано на експертизу. Працівниками фіскальної служби складено протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, на українсько-російському кордоні прикордонники затримали росіянина, який намагався вивезти цінний антикваріат в особистих речах.