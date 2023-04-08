россияне нанесли удар авиабомбами по центру Берислава: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские военные накануне нанесли удар авиационными бомбами по центру Берислава в Херсонской области, сообщает Херсонская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Российская армия вчера вечером нанесла удар авиационными бомбами по центру города Берислава", - говорится в сообщении.
В результате атаки повреждено здание учреждения профессионального образования.
Боеприпасы изуродовали конструкцию здания и крышу, в окнах не осталось стекла. По предварительной информации, люди живы и невредимы.
Напомним
За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел Херсонской области, выпустив 397 снарядов.