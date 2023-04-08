росіяни завдали удар авіабомбами по центру Берислава: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські військові напередодні завдали удару авіаційними бомбами по центру Берислава у Херсонській області, повідомляє Херсонська ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Російська армія вчора надвечір завдала удару авіаційними бомбами по середмістю Берислава", - ідеться у повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджена будівля закладу фахової освіти.
Боєприпаси понівечили конструкцію будівлі та дах, у вікнах не лишилося скла. За попередньою інформацією, люди живі та неушкоджені.
Нагадаємо
За минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 397 снарядів.