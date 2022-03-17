Россияне взяли в плен поселкового голову в Харьковской области

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"Русские проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения.

Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко.

Виктора Николаевича похитили прямо с рабочего места.

Это позорное преступление!

Будем делать все, чтобы защитить мирное население громад Харьковской области, в том числе и Великобурлукской", - говорится в сообщении.

Добавим

Вчера из плена оккупантов освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова.