Россияне взяли в плен поселкового голову в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты в Харьковской области взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Русские проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения.
Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко.
Виктора Николаевича похитили прямо с рабочего места.
Это позорное преступление!
Будем делать все, чтобы защитить мирное население громад Харьковской области, в том числе и Великобурлукской", - говорится в сообщении.
Добавим
Вчера из плена оккупантов освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова.