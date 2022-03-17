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19:03 • 60841 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Россияне взяли в плен поселкового голову в Харьковской области

Россияне взяли в плен поселкового голову в Харьковской области

Киев • УНН

 • 68170 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты в Харьковской области взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

"Русские проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения.

Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко.

Виктора Николаевича похитили прямо с рабочего места.

Это позорное преступление!

Будем делать все, чтобы защитить мирное население громад Харьковской области, в том числе и Великобурлукской", - говорится в сообщении.

Добавим

Вчера из плена оккупантов освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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