Росіяни взяли в полон селищного голову на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти у Харківській області взяли в полон селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення.
Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.
Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця.
Це ганебний злочин!
Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Учора з полону окупантів звільнили мера Мелітополя Івана Федорова.