Детали

Официально “сферум” является мессенджером, который продвигает министерство просвещения страны-террориста. Так, по замыслу именно в нем должны вести общение учителя с учениками и родителями.

Однако этот софт разработан касательными к фсб структурами и может шпионить за владельцем телефона, в частности передавать данные о контактах, звонках, передвижениях и поисковых запросах владельца.

Центр национального сопротивления рекомендует жителям ВОТ устанавливать этот софт только на отдельный телефон, который не является основным, или игнорировать установку вредоносного приложения.

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