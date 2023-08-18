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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН На временно захваченных территориях оккупанты требуют от всех учителей, школьников и их родителей установить мессенджер “сферум”, который разработан фсб для контроля над собственным населением, передает УНН с ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Официально “сферум” является мессенджером, который продвигает министерство просвещения страны-террориста. Так, по замыслу именно в нем должны вести общение учителя с учениками и родителями.

Однако этот софт разработан касательными к фсб структурами и может шпионить за владельцем телефона, в частности передавать данные о контактах, звонках, передвижениях и поисковых запросах владельца.

Центр национального сопротивления рекомендует жителям ВОТ устанавливать этот софт только на отдельный телефон, который не является основным, или игнорировать установку вредоносного приложения.

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