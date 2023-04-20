россияне убили еще одного жителя Херсонской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли село в Херсонской области, есть жертва. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"российская орда снова обстреляла село Кизомыс. Убили 59-летнего мужчину", - написал Прокудин.
Напомним
За минувшие сутки враг обстрелял Херсон 5 раз, известно о раненых. По области враг совершил 60 обстрелов, выпустив 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.